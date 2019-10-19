الدفاع التركية تتهم الأكراد بانتهاك وقف إطلاق النار في سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية إن الأكراد انتهكوا اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة الأمنية في شمال سوريا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجيش التركي يمتثل امتثالًا تامًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار، في حين أن أعضاء حزب العمال الكردستاني وقوات الدفاع عن النفس التابعة للأكراد السوريين يشنون هجمات.

ووفقًا للجانب التركي، شن الأكراد خلال الـ 36 ساعة الماضية 14 هجومًا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة من قبل على تعليق العملية العسكرية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.

واتهم الأكراد السوريون تركيا بانتهاك وقف إطلاق النار بينما نفى الزعيم التركي رجب طيب أردوغان هذه المزاعم.