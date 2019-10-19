بريطانيا تؤجل خروجها من الاتحاد الأوروبي

صوت البرلمان البريطاني، اليوم السبت ، لصالح تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية صوت البرلمان بأغلبية 322 من الأصوات، مقابل 306 صوتا، لصالح مشروع قانون يلزم رئيس وزراء البلاد بوريس جونسون تأجيل الخروج لنهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2020.

ومن جهته أكد جونسون على رفضه التام تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال "لا تأجيل، ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول".

وفي 17 أكتوبر الجاري، أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن ممثلي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول البريكست قبل قمة الاتحاد.

ودعا بوريس جونسون الاتفاقات التي تم التوصل إليها فرصة "لاستعادة السيطرة على البلاد".

وتعثرت مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقا تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق. ومن المتوقع أن تحاول ماي طرح اتفاقها للتصويت للمرة الرابعة هذا الأسبوع.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 مايو/ أيار المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل إذا رفضوه