بالفيديو... أردوغان يؤدي التحية العسكرية لجنوده في سوريا

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحية العسكرية للجنود المشاركين في عملية "نبع السلام" التي تشنها تركيا في شمال شرقي سوريا.

وجاء ذلك في كلمة وجهها، اليوم السبت، لحشد جماهيري خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قيصري وسط تركيا.

وعقب التحية العسكرية من أردوغان رد الحشد أيضا بتحية مماثلة لجيش بلاده.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت قرارا بإطلاق العملية العسكرية شرقي الفرات يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتصفية تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.

وبدأت تركيا، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".

ووافقت تركيا والولايات المتحدة من قبل على تعليق العملية العسكرية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.