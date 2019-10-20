تشيلي... مقتل 3 في حريق بمتجر وتأجيل رحلات طيران بسبب أحداث الشغب

وتشهد سانتياغو وغيرها من مدن تشيلي أحداث شغب منذ أيام بسبب احتجاجات على زيادة أسعار المواصلات العامة، مما دفع رئيس البلاد سيباستيان بنيرا لإعلان حالة الطوارئ.
وقالت روبيلار على "تويتر" اليوم الأحد، "نأسف لإبلاغكم بأنه وفقا لمعلومات أولية من شرطة تشيلي عُثر على جثتي شخصين لقيا حتفهما حرقا في سانتياغو في حين توفي ثالث كان قد أصيب إصابة بالغة بعد نقله إلى أحد المستشفيات".
وأضافت روبيلار أنه جرى تعليق أو تأجيل رحلات جوية تسيرها شركة لاتام كبرى شركات الطيران في تشيلي وشركة أخرى هي سكاي إيرلاين صباح اليوم الأحد لتعذر وصول أطقم الطائرات إلى المطار بسبب حظر التجول وتوقف المواصلات العامة واستمرار أحداث الشغب. بحسب ما أفادت "رويترز".
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