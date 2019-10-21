إيران تعلن عن جاهزية المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المرحلة الرابعة من تقليص الالتزام بموجب الاتفاق النووي جاهزة، معربة عن آمالها أن تفي أوروبا بالتزاماتها حتى تكون هناك حاجة لتنفيذها.

طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "الخطوة الرابعة لتقليص الالتزامات بموجب الاتفاق النووي جاهزة. ونأمل ألا يصل الأمر لتنفيذها وأن تتحقق الالتزامات التي تعهد بها الأوروبيون".

وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وفرض عقوبات عليها، وبعدها وقوع هجوم على أربع ناقلات نفط في بحر عمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.