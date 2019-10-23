رئيس البنك الأفريقي يكشف حجم استثمارات روسيا في القارة السمراء

كشف بينديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "إفريسكيمبنك، عن حجم استثمارات روسيا في أفريقيا.

وقال أوراما، إن حجم استثمارات روسيا في أفريقيا وصل خلال العام الماضي، إلى 20 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات فى قطاع الطاقة والتعدين والسكك الحديدية، ومن ضمن هذه المشروعات مشروع الضبعة لتوليد الطاقة النووية وإنشاء مجمع صناعي متطور بمصر، بحسب بوابة الأهرام المصرية.

جاء ذلك خلال جلسات القمة الروسية الأفريقية بمدينة سوتشى الروسية، اليوم، التي افتتحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أوراما أن العام الحالي يعتبر نقطة تحول في العلاقات الأفريقية الروسية لتدعيم التجارة البينية والاستثمار، موضحا أن هذا المؤتمر فرصة جيدة لدعم العلاقات وزيادة التعاون والتعرف على الفرص المتاحة لزيادة التجارة والاستثمار.

وأشار إلى أن مصر وروسيا تلعبان دورًا محوريا في دعم خطط التنمية المستدامة للاقتصاديات الإفريقية، مؤكدا أن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد يدعم هذه الجهود التى تعتبر جزءا من أهدافه الرئيسية لتنمية التجارة الأفريقية مع مختلف دول العالم.

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا شطبت ديون الدول الأفريقية بما يزيد على 20 مليار دولار.

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا - أفريقيا" في سوتشي: "بلدنا يشارك في مبادرة لتخفيف عبء ديون الدول الأفريقية. حتى الآن، يتجاوز المبلغ الإجمالي لإلغاء الديون 20 مليار دولار".

ووفقا له، تم إطلاق برامج مشتركة مع عدد من الدول، بما في ذلك استخدام أموال الديون لتمويل مشاريع النمو الاقتصادي الوطني.