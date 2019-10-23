ألمانيا لا تعارض تمديد موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال ستيفن سيبرت، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الأربعاء: "إن ألمانيا لن تعارض أي اقتراح من الاتحاد الأوروبي بمنح بريطانيا تمديدا للخروج من الاتحاد بعد الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال سيبرت في مؤتمر صحفي دوري: "لا يمكنني توقع نتائج المشاورات، لكن يمكنني أن أقول نيابة عن الحكومة الفيدرالية إن ألمانيا لن تقف في طريق التمديد"، حسبما ذكرت "رويترز".

وكان نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا، أمس الثلاثاء، لصالح اتفاق "بريكسيت" الذي توصل إليه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، رفض مجلس العموم البريطاني إقرار الجدول الزمني لمناقشة قانون اتفاق بريكست ليصبح تحقيقه في الموعد المحدد شبه مستحيل.

وفي السياق ذاته، علق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مناقشة القانون الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال جونسون إنه "بطريقة أو بأخرى سنخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر"، بحسب "رويترز".

وكان جونسون قد هدد، اليوم الثلاثاء، بسحب اتفاق بريكست من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لإقرار النص، ما يجعل من الصعب المصادقة عليه بحلول 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وقال أمام مجلس العموم: "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى كانون الثاني/يناير أو حتى إلى وقت لاحق (...) فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".