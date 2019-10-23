Widgets Magazine
تسجيل
19:56 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    بني غانتس رئيس حزب أبيض أزرق يلقي كلمة بعد الإعلان عن استطلاعات الرأي في الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه في تل أبيب

    بيني غانتس منافس نتنياهو يتلقى تفويضا رسميا لمحاولة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

    © REUTERS / AMIR COHEN
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تسلم زعيم حزب الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض" بني غانتس مساء اليوم الأربعاء، كتاب تكليف رسمي من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين، وذلك بعد أن أعاد بنيامن نتنياهو كتاب التكليف عقب فشله في الوصول إلى أغلبية نيابية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، وعدم تمكنه من إقناع الأحزاب الأخرى بتشكيل حكومة وطنية برئاسته.

    القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الرئيس ريفلين سلم بيني غانتس قبل قليل كتاب التفويض لتشكيل الحكومة".

    زعيم تحالف أزرق أبيض الإسرائيلي، بيني غانتس، انتخابات، إسرائيل 18 سبتمبر 2019
    © REUTERS / AMIR COHEN
    غانتس مهاجما نتنياهو: أرفض الجلوس في حكومة يرأسها متهم
    واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرفة ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع رؤساء الأحزاب اليمينية (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة).

    وقال حزب "الليكود" في نهاية الاجتماع إنه "في الاجتماع، تم الاتفاق على أن يواصل مندوبي حزب الليكود في طاقم المفاوضات ياريف ليفين وزئيف إلكين، تمثيل كتلة اليمين في أي مفاوضات في المستقبل مع تحالف أزرق أبيض".

    وأضاف الحزب في بيانه "كرر رئيس الوزراء دعوته لاعتماد مخطط الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، وهي الحكومة اللازمة لإسرائيل في هذا الوقت. واستجاب رئيس الوزراء لطلب عقد اجتماع مع فريق التفاوض بعد ظهر غد الخميس".

    وبحسب هيئة البث، فقد "دعا تحالف (أزرق أبيض)، ممثلو حزب (الليكود) لحضور اجتماع التفاوض الأول بعد ظهر الخميس.

    وسيكون أمام غانتس مهلة زمنية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال فشله ينص القانون على منح الكنيست مهلة 21  يوما لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بتوصية 61 عضو "كنيست".

    انظر أيضا:

    بعد إخفاق نتنياهو في تشكيل الحكومة... ما فرص نجاح غانتس ولماذا تدعمه القائمة العربية؟
    نتنياهو يعلق على قرار القائمة العربية بدعم غانتس لتولي رئاسة الحكومة
    غانتس مهاجما نتنياهو: أرفض الجلوس في حكومة يرأسها متهم
    غانتس يرد على عرض نتنياهو: حكومة الوحدة ممكنة برئاستي
    في مؤشر على تشكيل حكومة مشتركة… وزير في حكومة نتنياهو: مستعدون للتفاوض مع غانتس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, الحكومة الإسرائيلية, بيني غانتس, نتنياهو, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الحصان العربي في مزرعة خاصة لتربية الخيول في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية
    جولة داخل مزرعة سعودية خاصة لتربية الخيول الأصيلة
    مسؤول أمريكي سابق: يجب على أمريكا العمل على الأخطاء في سوريا
    مسؤول أمريكي سابق: يجب على الولايات المتحدة "العمل على الأخطاء" في سوريا
    تفاصيل القمة روسيا - أفريقيا
    تفاصيل القمة "روسيا - أفريقيا"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك