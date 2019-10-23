بيني غانتس منافس نتنياهو يتلقى تفويضا رسميا لمحاولة تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

تسلم زعيم حزب الجنرالات الإسرائيلي "أزرق أبيض" بني غانتس مساء اليوم الأربعاء، كتاب تكليف رسمي من الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتشكيل الحكومة الخامسة والثلاثين، وذلك بعد أن أعاد بنيامن نتنياهو كتاب التكليف عقب فشله في الوصول إلى أغلبية نيابية في الانتخابات الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر الماضي، وعدم تمكنه من إقناع الأحزاب الأخرى بتشكيل حكومة وطنية برئاسته.

القدس - سبوتنيك. وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "الرئيس ريفلين سلم بيني غانتس قبل قليل كتاب التفويض لتشكيل الحكومة".

واجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرفة ورئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو مع رؤساء الأحزاب اليمينية (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة).

وقال حزب "الليكود" في نهاية الاجتماع إنه "في الاجتماع، تم الاتفاق على أن يواصل مندوبي حزب الليكود في طاقم المفاوضات ياريف ليفين وزئيف إلكين، تمثيل كتلة اليمين في أي مفاوضات في المستقبل مع تحالف أزرق أبيض".

وأضاف الحزب في بيانه "كرر رئيس الوزراء دعوته لاعتماد مخطط الرئيس لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة، وهي الحكومة اللازمة لإسرائيل في هذا الوقت. واستجاب رئيس الوزراء لطلب عقد اجتماع مع فريق التفاوض بعد ظهر غد الخميس".

وبحسب هيئة البث، فقد "دعا تحالف (أزرق أبيض)، ممثلو حزب (الليكود) لحضور اجتماع التفاوض الأول بعد ظهر الخميس.

وسيكون أمام غانتس مهلة زمنية مدتها 28 يوما لتشكيل حكومة، وفي حال فشله ينص القانون على منح الكنيست مهلة 21 يوما لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة بتوصية 61 عضو "كنيست".