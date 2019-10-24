سلامي: على العدو الاستسلام أمام الشعب الإيراني

أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن على العدو وضع سلاحه جانبا والاستسلام أمام الشعب الإيراني.

وفي كلمته، اليوم الخميس، أمام حشد من أهالي مدينة باتاوة في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد (جنوب غرب إيران)، قال اللواء سلامي، إننا نشكر الباري تعالى لأننا فرضنا الذل والهوان على العدو في البحر والبر والجو، حیث أدركوا بأنه عليهم ألا يواجهوا مع هذا الشعب. وذلك بحسب وكالة "فارس".

وأضاف سلامي:

إنه فضلا عن أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني وشركائهم وأذنابهم، فإننا نكافح الفقر والحرمان أيضا.

وأكد بأننا "لا نسمح لأي عدو بأن ينظر لإيران بنظرة تهديد"، مضيفا "أن العدو يعلم بأنه عليه أن يضع سلاحه جانبا ويرفع يديه بالاستسلام أمام الشعب الإيراني".

وصرح اللواء سلامي بأن الشعب الإيراني أثبت أنه يزداد مقاومة وصمودا كلما زاد العدو من ضغوطه، مثلما قمنا بالمزيد من البناء والإعمار في ظل الحظر.