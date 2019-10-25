كوريا الجنوبية توقف تشغيل 9 طائرات بوينغ "737 إن.جي" بها شقوق هيكلية

وقالت بوينغ، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عمليات فحص شملت 810 طائرات في أنحاء العالم كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.
وقالت كوريا الجنوبية إنها رصدت تسع طائرات بها شقوق بين 42 قامت بفحصها.
قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من الطراز بوينغ "737 إن.جي" في البلاد بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.
وقالت بوينغ، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عمليات فحص شملت 810 طائرات في أنحاء العالم كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.
وقالت كوريا الجنوبية إنها رصدت تسع طائرات بها شقوق بين 42 قامت بفحصها.
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