كوريا الجنوبية توقف تشغيل 9 طائرات بوينغ "737 إن.جي" بها شقوق هيكلية

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، إنه تم وقف تشغيل تسع طائرات من الطراز بوينغ "737 إن.جي" في البلاد بعد رصد شقوق في هياكلها تتطلب إصلاحات.

يأتي وقف تشغيل الطائرات بعد أمر أصدرته إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية هذا الشهر لشركات الطيران بفحص الطرز الأقدم من الطائرات 737 إن.جي بعد رصد شقوق في بعض منها، وفقا لـ "رويترز".

وقالت بوينغ، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إن عمليات فحص شملت 810 طائرات في أنحاء العالم كشفت عن حاجة 38 منها لإصلاحات.

وقالت كوريا الجنوبية إنها رصدت تسع طائرات بها شقوق بين 42 قامت بفحصها.