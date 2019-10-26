جاويش أوغلو: مقترح ألمانيا بتشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا "غير واقعي"

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اقتراح ألمانيا بتشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا بأنه "اقتراح غير واقعي"، مشيرا إلى أن أنقرة لا تستطيع أن تتخذ قرارا منفردا في هذا الشأن.

أنطاكيا - سبوتنيك. وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، مع نظيره الألماني هايكو ماس إن "تشكيل منطقة عسكرية آمنة شمال سوريا أمر غير واقعي وتركيا لا تستطيع أن تتخذ قرارا بمفردها حول ذلك لأن روسيا وقوات الحكومة السورية ولاعبين آخرين يتواجدون حاليا في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الألماني، قد صرح أعلن في وقت سابق في تغريدة على صفحته الرسمية على" تويتر" أن الهدف من الزيارة هي الدعوة" إلى احترام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين"، وضرورة" امتثال تركيا للقانون الدولي عند التعامل مع اللاجئين، بالإضافة غلى " دعم تركيا للعملية السياسية بدلا من نسفها."

Ich werde am Samstag in die Türkei reisen:

- Die Waffenruhe muss eingehalten und die Zivilbevölkerung geschützt werden.

- Beim Umgang mit Geflüchteten muss die Türkei internationales Recht einhalten.

- Und sie muss den politischen Prozess unterstützen statt ihn zu torpedieren. — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) 24 октября 2019 г.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة، الخميس الماضي، على تعليق العملية العسكرية في شمال شرق سوريا للسماح للقوات الكردية بالانسحاب.

هذا وكانت تركيا قد بدأت عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".