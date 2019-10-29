كوريا الشمالية ترفض اقتراح نظيرتها الجنوبية بإجراء مفاوضات حول منتجع جبال كيمغانسان

رفضت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، اقتراح نظيرتها الجنوبية بإجراء مفاوضات حول أفق تطوير منتجع جبال كيمغانسان، مشيرا إلى أنها تصر على مناقشة خطية لهدم الأبنية الكورية الجنوبية فيه.

سيؤول - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الوحدة الكورية، اليوم الثلاثاء: "اليوم 29 تشرين الأول/أكتوبر، أرسل الطرف الكوري الشمالي ردا لوزارة الوحدة وشركة هيونداي أسان، باسم قسم السياحة الدولية في منطقة كيمغانسان. الطرف الكوري الشمالي يصر على مناقشة خطية لخطط هدم الأبنية دون الحاجة إجراء محادثات العمل التي اقترحناها".

وأضافت الوزارة أن حكومة كوريا الجنوبية إلى جانب الشركات المعنية، تعتزم وضع خطة إجراءات جوابية فيما يتعلق بمنتجع كيمغانسان.

وكان مؤسس شركة هيونداي، شون شو يون، قد تمكن الاتفاق حول تنظيم وتطوير منتجع في جبال كيمغانسان، التي تعتبر أجمل الجبال في شبه الجزيرة الكورية، مع الزعيم الكوري الشمالي السابق، كيم جونغ ال، في عام 1998 نتيجة محادثات خاصة.