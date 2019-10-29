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12:31 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    "جاهل وبذيء"... هجوم عنيف على ترامب بعد تصريح صدم الأمريكيين

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن شيكاغو أخطر من أفغانستان، التي تخوض الولايات المتحدة حربا فيها منذ 18 عاما، مشيرا إلى "معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان".

    انفجار ليستر
    © REUTERS / DARREN STAPLES
    وسائل إعلام أمريكية: إنفجار في قلب مدينة شيكاغو
    وأضاف ترامب: "هذا محرج لنا كدولة. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة بها. هذا صحيح"، وذلك حسب مجلة "تايم" الأمريكية.

    ووجه ترامب انتقادات لاذعة لقائد شرطة شيكاغو إيدي جونسون، الذي رفض حضور الاجتماع تعبيرا عن معارضته للرئيس الجمهوري الذي يقوم بأول زيارة له للمدينة منذ توليه الرئاسة في 2017.

    وفي إشارة لجونسون، قال ترامب: "هذا رجل لم يكلف نفسه عناء حضور اجتماع لقادة الشرطة، أكثر الناس احتراما في البلاد، في مدينته ومع رئيس الولايات المتحدة. وهل تعرفون لماذا؟ هذا لأنه لا يؤدي عمله".

    وبلغ عدد جرائم القتل في شيكاغو العام الماضي 561 جريمة بعدما كان 653 جريمة في 2017. وذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" أن عدد جرائم القتل منذ بداية العام الحالي بلغ 436 جريمة.

    وردت رئيسة بلدية شيكاغو، لوري لايتفوت، على ترامب قائلة إنه لا مفاجأة في أنه "أتى بتهريجه الجاهل المهين إلى شيكاغو"، وذلك حسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

    وأضافت: "من حسن الحظ أننا في هذه المدينة نعرف الحقيقة، ولن نسمح لأحد، أيا كان منصبه، بأن يحط من قدرنا كبشر أو من وضعنا كمدينة مضيافة".

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, أفغانستان, دونالد ترامب, شيكاغو
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