إصابة فلسطينية بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل

أصيبت شابة فلسطينية بجروح حرجة برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بذريعة محاولة تنفيذها عملية طعن ضد أحد الجنود.

وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك" إن "قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الأعيرة النارية تجاه شابة فلسطينية عند أحد الحواجز الأمنية في محيط الحرم الإبراهيمي".

من جانبه، قال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية وسيم بدر لوكالة "سبوتنيك"، إن "قوات من حرس الحدود في شرطة إسرائيل الذين يعملون في الحرم الإبراهيمي في الخليل قاموا بتحييد مخربة حاولت طعن أحد أفراد الشرطة بواسطة سكين فأطلقوا النار نحوها مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة، دون وقوع إصابات في صفوف أفراد الشرطة".