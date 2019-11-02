موسكو وواشنطن تبحثان إمكانية عقد اجتماع بشأن الاستقرار الاستراتيجي

أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أندريه بيلوسوف، بأن روسيا والولايات المتحدة تناقشان إمكانية عقد اجتماع ثنائي حول موضوع الاستقرار الاستراتيجي، لكن حتى الآن دون نتائج.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بيلوسوف بهذا الصدد: إن "روسيا لا تزال منفتحة لإجراء حوار بناء مع الجانب الأمريكي"، مشيرا إلى أن "اجتماع عقد في جنيف بين وفدي البلدين في يوليو، وتم التوصل إلى تفاهم أساسي على ضرورة استمرار الاتصالات، لكن للأسف، لم يتم تحديد تواريخ أو الوقت لإجراء مثل هذه الاتصالات بشأن قضايا الاستقرار الاستراتيجي".

وأوضح أن "الحديث يدور عن اتصالات ثنائية على شكل وفود بين الإدارات على مستوى نائب وزير. العمل مستمر، الاتصالات جارية حول كيفية تنظيم مثل هذا الاجتماع، ولكن حتى الآن دون نتائج".

وكانت الخارجية الأمريكية، أعلنت في يوليو/تموز الماضي عقب محادثات عقدت في جنيف بين الجانبين الروسي والأمريكي، أن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا.

وجاء في البيان "بينما أشارت الولايات المتحدة وبوضوح إلى المخاوف من قيام روسيا بتطوير ونشر أسلحة نووية غير استراتيجية ولا تضمن الشفافية، شددت الولايات المتحدة أيضا عزمها على استمرار التواصل مع روسيا بحسب الضرورة بشأن قضايا الأمن ومراقبة التسلح وإبلاغ حلفائها حول هذه المناقشات".