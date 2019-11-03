هواء سام يصيب 20 مليون شخص بمدينة واحدة... فيديو

أعلنت مدينة دلهي الهندية إعلان حال الطوارىء بدء من يوم الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، مع ارتفاع نسبة الهواء السام وصعوبة التنفس لدى 20 مليون شخص.

أعلن رئيس وزراء المدينة، آرفيند كيجريوال، على أن المدينة أصبحت أشبه بـ"غرفة غاز".

وعلى الرغم من الوعود المتكررة للمسؤولين حول قوانين جديدة ناظمة لمنع تلوث الهواء، الى ان التلوث لايزال مستمرا بسبب مزيج سام من الدخان المنبعث من الألعاب النارية الاحتفالية وبقايا المحاصيل التي يحرقها المزارعون في منطقتي بنجاب وهاريانا المجاورتين، وانخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي إلى انحباس الأدخنة.

في الوقت الذي أغلقت فيه المدارس أبوابها لغاية 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وصدرت أوامر بإيقاف أعمال البناء، وطرحت الحكومة 5 ملايين كمامة لتوزيعها على السكان.

واعتبارا من يوم غد الإثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، ستبدأ المدينة كذلك في تطبيق نسخةٍ تجريبية من مخطط مروري يخصص أياما للسيارات التي تحمل لوحات ذات أرقام زوجية، وأياما أخرى للسيارات ذات الأرقام الفردية.

وارتفع عدد المراجعين للمستشفيات والذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي في الأسبوع الحالي.