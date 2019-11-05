روحاني: هناك قدرة للرجوع خطوة إلى الوراء في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الثلاثاء أن إيران ستتخذ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، مؤكدا أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.