غانتس يتهم نتنياهو برفض التفاوض وجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة

اتهم رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برفض التفاوض خلال المحادثات الائتلافية الجارية، ما قد يؤدي إلى انتخابات ثالثة في غضون أقل من عام.

وأضاف: "نتنياهو يريد جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، لكني سأفعل كل ما في وسعي من أجل تشكيل الحكومة".

وفي تغريدة له على "تويتر"، قال غانتس، إن "نتنياهو يمنع تشكيل حكومة وحدة بين "أزرق أبيض" و"الليكود"، لأنه غير مستعد للتخلي عن كتلة حلفائه في اليمين، ولا عن الحصانة، كما أنه غير مستعد لمناقشة الخطوط الأساسية لحكومة الوحدة بين "أزرق أبيض" و"الليكود"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ويلتقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، طاقما التفاوض عن "أزرق أبيض" و"الليكود" للمرة الثالثة على التوالي، إذ لم يتم إحراز أي تقدم في اللقاءين الأخيرين، على أن يجتمع يوم غد الخميس طاقم "أزرق أبيض" التفاوضي مع "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من رؤساء أحزاب تحالف اليمين، يؤيدون اقتراحا تقدم به عضو الكنيست، أريه درعي، إجراء انتخابات لرئاسة الوزراء فقط، يتنافس فيها نتنياهو وغانتس، من دون حل الكنيست، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم رئيس حزب العمل، عامير بيرتس أيضا، فيما اعتبر نتنياهو أن "الاقتراح سخيف، لأن من سيتم انتخابه سيبقى بحاجة إلى أغلبية في الكنيست".