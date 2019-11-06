غانتس يتهم نتنياهو برفض التفاوض وجر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة

وأضاف: "نتنياهو يريد جر إسرائيل إلى انتخابات ثالثة، لكني سأفعل كل ما في وسعي من أجل تشكيل الحكومة".
ويلتقي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، طاقما التفاوض عن "أزرق أبيض" و"الليكود" للمرة الثالثة على التوالي، إذ لم يتم إحراز أي تقدم في اللقاءين الأخيرين، على أن يجتمع يوم غد الخميس طاقم "أزرق أبيض" التفاوضي مع "إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن عددا من رؤساء أحزاب تحالف اليمين، يؤيدون اقتراحا تقدم به عضو الكنيست، أريه درعي، إجراء انتخابات لرئاسة الوزراء فقط، يتنافس فيها نتنياهو وغانتس، من دون حل الكنيست، كما يحظى هذا الاقتراح بدعم رئيس حزب العمل، عامير بيرتس أيضا، فيما اعتبر نتنياهو أن "الاقتراح سخيف، لأن من سيتم انتخابه سيبقى بحاجة إلى أغلبية في الكنيست".
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