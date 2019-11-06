الهند تخطط لإطلاق صاروخ "كي–4" قادر على حمل رؤوس نووية

تخطط الهند، يوم 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للقيام بتجارب إطلاق صاروخ باليستي "كي – 4" من الغواصات، يصل مداه إلى 3500 كيلومتر ويحمل رأسا نووية.

نقلت صحيفة "إنديان إكسبريس" عن مصادر حكومية بأن منظمة الدراسات الدفاعية والتطوير التابعة لوزارة الدفاع الهندية، تجري تجارب إطلاق صاروخ باليستي"كي-4" . وذلك من منصة تقع تحت سطح ماء في مدينة فيشاخاباتنام (ولاية أندرا براديش). وتعتزم المنظمة في إطار هذه التجارب المقبلة على إجراء اختبارات لإنجازاتها المتقدمة".

ووفقا للصحيفة، يعتبر الصاروخ "كي-4" هو أحد الصاروخين اللذين يتم تطويرهما في الهند من أجل ضمان إطلاقهما من الغواصات، مشيرة إلى أن صاروخًا آخر هو من طراز "إف.أو – 5" يزيد مدى إطلاقه عن 700 كيلومتر.

وقامت الهند في ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، بتجربة إطلاق ناجحة للصاروخ "أغني – 5" الباليستي العابر للقارات والقادر على إيصال رؤوس نووية يصل مدى إطلاقها إلى 8 آلاف كيلومتر.