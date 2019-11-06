الناتو يعلن اختتام مناوراته العسكرية على حدود روسيا

أعلنت الأركان العامة لقوات الدفاع الإستونية، اليوم الأربعاء، اختتام مناورات "تراكتابل"، بمراسم استبدال الوحدات العسكرية البريطانية كجزء من الكتيبة الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي، المتمركزة في إستونيا بمدينة تابا العسكرية.

تالين – سبوتنيك. وشكر قائد اللواء، العقيد فاهور كاروس، الذي أنهى مهمته متوجها إلى بريطانيا، بالحديث إلى الجنود الذين وصلوا حديثا، قائلا: "أمامكم 5 أشهر والتي سوف تذكرونها بالتأكيد- فصل الشتاء اقترب، وسوف يعلمكم الكثير. أوصيكم بأن تتعلموا وتدرسوا. إن وجودكم هنا سيعلم جيشنا أن يأخذ بعين الاعتبار مختلف الفرص والاحتمالات، وأن يستخدم مزاياها، ويزيد من قدرة جميع الأطراف على العمل في بيئة دولية".

وأعلنت الأركان العامة الإستونية في وقت سابق أن المملكة المتحدة سترسل 800 جندي و200 وحدة من المعدات الثقيلة إلى البلاد، ضمن مناورات "تراكتابل" إذ سيحلون محل الكتيبة البريطانية ضمن الكتيبة الدولية التابعة لحلف "الناتو" المتمركزة في البلاد. ويختلف التناوب ضمن إطار مناورات "تراكتابل" عن التناوب العادي من حيث الحجم وصعوبة المهام.

جدير بالذكر أن هذه المناورات أقيمت في إستونيا للمرة الأولى. ويدخل في إطارها كيفية تنفيذ استقبال وحدات "كايتسيليت" العسكرية الإستونية، ودعمها للقوات الحليفة التي ستصل البلاد، بالإضافة لعمليات الإنزال المظلي.

وتقود كتيبة المملكة المتحدة، كتيبة "الناتو" الدولية المتمركزة في إستونيا منذ عام 2017، والتي تضم حوالي 1200 ألف جندي.