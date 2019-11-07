أردوغان يكشف عن مكان وجود نجل "البغدادي"

كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن مكان نجل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأعلن أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس، في مطار "أسن بوغا" في العاصمة التركية أنقرة، قبيل توجهه إلى المجر في إطار زيارة رسمية "ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي وهذا أمر مهم بالنسبة لنا"، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وتابع أردوغان: "نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارت وزارة العدل".

وأضاف أن عدد عناصر "داعش" الذين حظر دخولهم إلى تركيا بلغ لغاية اليوم 76 ألفا، والذين تم ترحيلهم 7550، ويقبع حاليا 1149 منهم في السجون.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بوقت سابق، أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود شمال غربي سوريا.

وأكد الرئيس التركي، أمس الأربعاء، إن تركيا ألقت القبض على زوجة زعيم تنظيم "داعش" السابق، أبو بكر البغدادي وشقيقته وصهره.