بعد التهديدات التركية.. قلق بريطاني من عودة "داعشي خطير" إلى أراضي المملكة

أفادت تقارير صحفية بريطانية أن السلطات في لندن متخوفة من عودة الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في الأراضي السورية من قبل القوات التركية.

تتخوف السلطات الحكومية في لندن من عودة هؤلاء الإرهابيين إلى أراضيها، بعد تهديد تركيا بإعادة الإرهابيين المعتقلين إلى بلادهم، بعد أن أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن "تركيا ليست فندقا للإرهابيين المقبوض عليهم"، وكشف أن حكومة بلاده سوف تقوم بترحيل هؤلاء الإرهابيين لبلادهم، كما نقلت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وأكدت الصحيفة أن "من بين أخطر هؤلاء الإرهابيين شخص يدعى "الجهادي جاك" واسمه جاك ليتس، وقد سافر من الكويت إلى سوريا، حيث التحق بتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، ثم اعتقل عام 2017 حين كان يحاول الفرار، وجلس في سجن كردي هناك لمدة عامين".

Il a choisi de suivre le chemin des ténèbres. Jack Letts, un Canadien-Britannique, avait rejoint Daesh en 2014 et a été déchu de sa nationalité britannique en 2019. En prison, il regrette d'avoir rejoint le groupe terroriste.#LeSortDunTerroriste#SawabCampagne pic.twitter.com/xC6whP6LEW — SawabCenterFR (@SawabCenterFR) October 25, 2019

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية أن جاك ليتس كان بعمر 18 عاما عندما ترك مدرسته في مقاطعة أكسفوردشير والتحق بمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وغادر ليتس منزله في بريطانيا في مايو 2014، وكان والداه يعتقدان أنه مسافر إلى الأردن لتعلم اللغة العربية، غير أنه انتقل من الأردن إلى الكويت ثم تزوج في العراق قبل انتقاله إلى سوريا، وفي مقابلة أجرتها معه قناة "آي تي في" في فبراير، أعلن أنه يود العودة إلى بريطانيا.