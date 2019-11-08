ترامب يشكر بوتين على دعوته لزيارة روسيا في عيد النصر

وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الشكر لنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على دعوته لحضور العرض العسكري بمناسبة الانتصار على النازية في شهر مايو/أيار 2020، وأعلن أنه سيكون سعيدا إذا استطاع الذهاب إلى روسيا.

وقال ترامب: "لقد دعاني الرئيس بوتين، وهذا شئ عظيم. أشكره على الدعوة، سيكون هذا في منتصف الموسم السياسي، لذلك، سأرى إذا كنت سأستطيع الذهاب أم لا، لكني سأكون سعيدا إذا استطعت الذهاب".

وأضاف أنه "لا يزال يفكر في الأمر".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن الدعوة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موسكو فيما يتعلق بالاحتفال بالذكرى الـ 75 لـ"عيد النصر" قوبلت باهتمام، لكن لا توجد معلومات أكثر تفصيلا حول خطط الرئيس الأمريكي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد تحدث، في وقت سابق، عن دعوة رؤساء العالم للحضور الى روسيا في الاحتفال بـ" عيد النصر"، قائلا بأن روسيا توجه الدعوة ولهم الحرية في الحضور أو لا، وواجب الجانب الروسي هو توجيه الدعوة.

وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بدعوة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالإضافة إلى قادة الولايات المتحدة وفرنسا، دونالد ترامب وإيمانويل ماكرون، لحضور احتفالات "عيد النصر" العام المقبل.