جاويش أوغلو: تركيا حققت انتصارا عسكريا ودبلوماسيا في سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت،​ أن تركيا "تمكنت من تحقيق انتصار على الصعيدين العسكري والدبلوماسي في ​سوريا​ عبر إفشال خطة إنشاء ممر إرهابي في القسم الشمالي هناك".

وقال جاويش أوغلو إن "​تركيا​ استطاعت خلال الفترة الماضية عبر جهودها العسكرية والدبلوماسية، إحباط مؤامرة كبيرة في سوريا".

وأضاف وزير الخارجية التركي "إننا قلبنا الطاولة على رؤوسهم، ولم يقتصر الأمر على الإرهابيين فحسب، وإنما قلبنا هذه المؤامرة على رؤوس الراغبين بإنشاء دويلة إرهابية".

وتابع جاويش أوغلو أن "الهلال الأحمر التركي قدّم ​مساعدات​ إنسانية لقرابة 30 ألف شخص في منطقتي ​تل أبيض​ و​رأس العين​ شمالي سوريا، وأن المنظمة تقدم خدمات صحية لأهالي تل أبيض بطاقم طبي مؤلف من 16 طبيبا".

هذا وتوقفت العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.