متظاهرو هونغ كونغ يستعدون لتجمعات في مراكز التسوق الكبرى

أعلن المتظاهرون في هونج كونغ، اليوم الأحد، أنهم يستعدون لتنظيم تجمعات في عدد من مراكز التسوق الكبرى بعد أسبوع من تجمعات مماثلة أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة الصينية.

واحتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في مركز تجاري للاحتجاج على سلوك الشرطة وتدخل الصين في سياسات المركز المالي الآسيوي.

كما تجمع آلاف الأشخاص ليل أمس السبت لتأبين "الشهداء" بعد وفاة طالب في أحد المستشفيات.

ورغم أن هذا التجمع انتهى بسلام لكن المشاركين طالبوا بالثأر بعد وفاة الطالب متأثرا بجروح أصيب بها خلال احتجاج.

ودعا المحتجون لإضراب عام يوم الاثنين وطالبوا السكان بتعطيل وسائل النقل العام على الرغم من أن هذه الدعوات لم تلق استجابة من قبل.

ودفعت احتجاجات هونغ كونغ المستمرة منذ أربعة أشهر بالمدينة الخاضعة لحكم الصين صوب أسوأ أزماتها السياسية في عقود وتمثل أقوى تحد أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة قبل ست سنوات.

وبدأت الاحتجاجات برفض مشروع قانون لتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم وتحولت إلى حركة تنادي بالديمقراطية في مواجهة ما يعتبره المتظاهرون إحكاما لقبضة بكين على المدينة مما يقوض صيغة "دولة واحدة ونظامين" المعمول بها منذ أن سلمت بريطانيا هونغ كونغ للصين عام 1997.