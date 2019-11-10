بعد قبلة أثارت الجدل في المغرب... إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع بـ"رقصة عربية"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وهي تؤدي حركات راقصة على أنغام فلكورية في المغرب رفقة مسؤولين أمريكيين ومغاربة.

ووصلت إيفانكا ترامب إلى المغرب، الأربعاء الماضي، في زيارة من أجل الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء في الدول النامية.

وأثار الاستقبال الحار لابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد حقول الزيتون الرئيسية في المغرب، يوم الخميس الماضي، عاصفة من الجدل.

فأثناء زيارة إيفانكا إلى حقل الزيتون، قامت إحدى المزارعات بتقبيل يدها في قرية نواحي سيدي قاسم، وهي اللقطة التي أحدثت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض ومؤيد، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وقالت إحدى المزارعات في استقبال ايفانكا ترامب، إن الأخيرة "أنقذتنا من الضياع"، واعتبرت أنها "ستجلب الخير العميم للنساء القرويات بالمنطقة وستدعم طموحاتهن المستقبلية".