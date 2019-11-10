وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية في إيران

شهد مسؤولون إيرانيون وروس، اليوم الأحد، وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، أنه تم "وضع حجر الأساس لمحطة بوشهر النووية الثانية، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، وعدد من المسؤولين والمقاولين الروس، ومبعوث المرشد الأعلى للثورة الإسلامية".

وكانت الوكالة قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، بأن عملية صب الخرسانة في أساسات الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية ستتم بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي، والمقاول الروسي.

وقال صالحي إن عملية صب الخرسانة في الوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية ستتم اليوم الأحد، وفي المستقبل القريب سيتم البدء بالوحدة الثالثة.

وأضاف "عقدنا اتفاقية مع الروس فيما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة 1050 ميغاواط. وقبل سنتين فور ابرام الاتفاقية، بدأنا العمل، حيث بلغت عمليات الحفر حتى الآن 3 ملايين متر مكعب، وسنشهد في موقع بوشهر عمليات صب الخرسانة متوقعا تدشين الوحدة الثانية بعد عامين والوحدة الثالثة بعد أربعة أعوام.

ووصف صالحي إنشاء الوحدتين الثانية والثالثة في محطة بوشهر النووية، بأنه أضخم مشروع في البلاد، حيث تبلغ كلفته 10 مليارات دولار.

يذكر أن عمليات حفر الأساسات بالوحدة الثانية لمحطة بوشهر النووية بدأت في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي اكبر صالحي، ورئيس شركة روس أتوم، الكسي ليخاتشوف.