السفارة الروسية تعلن موعد بناء محطة "بوشهر" النووية الثانية في إيران

أعلنت السفارة الروسية في طهران أن بناء محطة "بوشهر" للطاقة النووية الثانية في إيران، سيبدأ رسمياً في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.