أول دولة تعرض اللجوء على رئيس بوليفيا بعد إعلان الانقلاب عليه

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، إن بلاده ستعرض اللجوء على رئيس بوليفيا إيفو موراليس، إذا طلب ذلك.

وكتب الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلا: إن بلاده "تعترف بالموقف المسؤول لرئيس بوليفيا، إيفو موراليس، الذي فضل الاستقالة على تعريض شعبه لأعمال عنف".

Por lo pronto, ya que mañana daremos a conocer con amplitud nuestra postura, reconocemos la actitud responsable del presidente de Bolivia, Evo Morales, quien prefirió renunciar a exponer a su pueblo a la violencia. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 10, 2019

​وأعلن الرئيس البوليفي، الذي قدم استقالته من منصبه، عبر التلفزيون الرسمي، على أثر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات ضده، أن مذكرة توقيف "غير قانونية" قد صدرت بحقه.

وكتب موراليس على تويتر: "أُعلن للعالم وللشعب البوليفي أن ضابط شرطة قال علنا إنه تلقى تعليمات بتنفيذ أمر اعتقال غير قانوني صدر بحقي". وأضاف: "بالطريقة ذاتها، هاجمت مجموعات عنيفة منزلي. الانقلابيون يدمرون دولة القانون".

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 11, 2019

​وغصت ساحة موريللو في العاصمة لاباز، المقابلة للقصر الرئاسي، بمئات البوليفيين الذين أتوا الأحد للاحتفال باستقالة موراليس.

وحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقت سابق بالتنحي.