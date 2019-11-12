أردوغان: سأبلغ ترامب بأن واشنطن لم تنفذ الاتفاق الخاص "بالمنطقة الآمنة" في سوريا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه سيبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن واشنطن لم تنفذ الاتفاق الخاص بـ"المنطقة الآمنة" في سوريا.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي، التي نقلتها وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى واشنطن.

وقال أردوغان في المؤتمر: "مسألة منظمة غولن الإرهابية، ستكون في مقدمة ما سنتناوله مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة".

وتابع: "اتخذنا العديد من الخطوات حتى الآن لإعادة الإرهابي في ولاية بنسلفانيا (فتح الله غولن) إلى بلدنا، وسنواصل القيام بذلك، فنحن مصممون على ملاحقة كافة الانقلابيين حتى يتم محاسبتهم جميعًا أمام القضاء".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيوضح للمسؤولين الأمريكيين "الفعاليات الإرهابية لفرهاد عبدي شاهين الملقب بمظلوم كوباني".

وأردف: "سنوضح للأمريكيين بالوثائق أن فرهاد عبدي شاهين إرهابي، وأن تواصلهم معه أمر خاطئ".

واستمر: "مكافحة الإرهاب تشكل أولوية، نرغب في بدء مرحلة جديدة بخصوص المواضيع التي تهم أمن البلدين".

وواصل: "الولايات المتحدة وروسيا لم تتمكنا من تطهير الشمال السوري من الإرهابيين، وسنقيّم هذا الأمر مع ترامب وبوتين".

ووجه أردوغان في مؤتمره الصحفي رسالة إلى الاتحاد الأوروبي قال فيها: "لا تحاولوا تخويف تركيا بشأن التطورات في قبرص، نحن لا نهتم بذلك أكثر من اللازم ونواصل طريقنا".

وأضاف في رسالته: "عليكم إعادة النظر في مواقفكم تجاه تركيا، التي تحبس هذا الكم من عناصر داعش في سجونها وتضبطهم في الجانب السوري".

#مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس اردوغان قبيل توجهه إلى واشنطن https://t.co/kGUdglWuH7 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 12, 2019

​أما عن المنطقة الآمنة فقال أردوغان: "نرغب في مواصلة الجهود الصادقة، التي قمنا بها مع الولايات المتحدة وروسيا حتى الآن".

وتابع: "سنواصل إعادة إرهابيي داعش إلى بلدانهم، ولا يعنينا استقبالهم أو رفضهم لهذه العناصر".