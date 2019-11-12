يشرح المحلل السياسي، الأستاذ في الجامعة العسكرية بوزارة الدفاع الروسية، العقيد المتقاعد فلاديمير كراجكين لوكالة "سبوتنيك"، سبب اهتمام روسيا بتطوير التعاون مع مصر في المجال الصناعي العسكري.

قال المحلل السياسي كراجكين "الحقيقة هي أن التعاون العسكري التقني بين الاتحاد الروسي ومصر بدأ في التطور منذ التسعينيات، مباشرة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. بالنسبة للاتحاد الروسي تعد مصر في المقام الأول، ساحة مربحة جدا، حيث أنهم يرحبون دائما بالأسلحة القوية وسهلة الاستخدام".

وتابع المحلل السياسي الروسي "بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون مع مصر في المجال الصناعي العسكري يسمح للاتحاد الروسي، بمعنى ما، بتعزيز النفوذ العسكري - السياسي ليس فقط في مصر، ولكن أيضا في منطقة الشرق الأوسط. نعم، بالطبع، بيع الأسلحة في المنطقة يعطي وزنا وسلطة بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تصبح مصر نموذجا يحتذى به بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة، التي سوف ترى أن التعاون مع الاتحاد الروسي في هذا المجال أمر مربح للغاية".

شويغو يؤكد من مصر استعداد روسيا للمساعدة في تعزيز قدرات الجيش المصري

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة "يسرني أن أنقل إليكم أطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وهو يتذكر بامتنان مشاركتكم في القمة الروسية- الأفريقية كرئيس مشارك. لقد كان عمل مرهق وصعب ولكنه فعّال. وأكدت نتائج القمة أن مصر تحتل اليوم أحد المراكز القيادية في القارة الأفريقية وأنها لا تزال حليفا استراتيجياً لروسيا في المنطقة".

وأكد شويغو أن رئيس مصر والقوات المسلحة بالجمهورية، هما الضامنان للتنمية المستقلة والمستقرة للبلاد، وكبح انتشار التهديد الإرهابي في شمال أفريقيا".

وأضاف وزير الدفاع الروسي "أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم العون في تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية المصرية والقدرات الدفاعية".