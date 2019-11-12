شويغو: روسيا تؤكد استعدادها لتقديم الدعم لمصر في تعزيز جيشها الوطني

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم المساعدة لمصر في تعزيز قدرات الجيش المصري.

القاهرة - سبوتنيك. وقال شويغو، خلال اجتماع مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة: "يسرني أن أنقل إليكم أطيب التمنيات من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين. وهو يتذكر بامتنان مشاركتكم في القمة الروسية- الأفريقية كرئيس مشارك. لقد كان عمل مرهق وصعب ولكنه فعّال. وأكدت نتائج القمة أن مصر تحتل اليوم أحد المراكز القيادية في القارة الأفريقية وأنها لا تزال حليفا استراتيجياً لروسيا في المنطقة".

وأكد شويغو أن رئيس مصر والقوات المسلحة بالجمهورية، هما الضامنان للتنمية المستقلة والمستقرة للبلاد، وكبح انتشار التهديد الإرهابي في شمال أفريقيا".

وأضاف وزير الدفاع الروسي "أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة لتقديم العون في تعزيز قدرات القوات المسلحة الوطنية المصرية والقدرات الدفاعية".

وشكر شويغو الرئيس المصري على الفرصة التي أتيحت له للاجتماع ومناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الروسي- المصري العسكري والتقني - العسكري.

من جانبه أشار السيسي، إلى تطلعاته بأن يكون انعقاد الجلسة العامة للجنة الروسية-المصرية المشتركة المعنية بالتعاون العسكري-التقني مثمراً. وسيعقد الاجتماع اليوم الثلاثاء في القاهرة وسيكون السادس.

المناورات المشتركة:

ويذكر في هذا السياق أن مصر استضافت للمرة الأولى أواخر الشهر المنصرم، فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك " سهم الصداقة - 1 "، بين عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي.

وكان البلدان قد أجريا في ذات الشهر تدريبات "حماة الصداقة – 2018" التكتيكية، شارك فيها ما يزيد عن 400 عسكري من الدولتين و10 قطع من المعدات العسكرية و15 طائرة ومروحية لأغراض مختلفة.

وشهدت العلاقات المصرية الروسية تطورات استراتيجية خلال عام 2017، وعلى الأخص في نهايته، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين للقاهرة، والتي صاحبها حسم عدد من الملفات العالقة، أهمها توقيع عقود محطة الضبعة النووية، بينما تشير التوقعات لمزيد من التقدم خلال العام الحالي.