إسرائيل ترفض حكم المحكمة الأوروبية حول المنتجات المصنوعة في المستوطنات

صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل ترفض بشدة" الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي بضرورة وضع عبارة "منتج في مستوطنات" على البضائع المصنوعة في المستوطنات بدلا من "صنع في إسرائيل".

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الحكم بأنه يمثل "ازدواجية في المعايير"، مضيفة "الهدف الكامل للحكم هو التفرد وتطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتابعت "هناك أكثر من 200 نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، لكن محكمة العدل الأوروبية لم تصدر حكما واحدا يتعلق بتوسيم المنتجات المصنوعة في هذه المناطق".

وقضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".

وقررت المحكمة، بحسب بيان، بوسم المنتجات التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والقادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان اليوم، بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعيا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.

وقال عريقات إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".