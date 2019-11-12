إسرائيل ترفض حكم المحكمة الأوروبية حول المنتجات المصنوعة في المستوطنات

ووصفت الخارجية الإسرائيلية الحكم بأنه يمثل "ازدواجية في المعايير"، مضيفة "الهدف الكامل للحكم هو التفرد وتطبيق معيار مزدوج ضد إسرائيل"، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".
وقررت المحكمة، بحسب بيان، بوسم المنتجات التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي والقادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في بيان اليوم، بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعيا جميع الدول الأوروبية إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.
وقال عريقات إن "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".
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