قتيل وإصابات جراء انفجار في معهد أبحاث الدفاع في كوريا الجنوبية

أفادت خدمة الإطفاء في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن انفجاراً وقع في مختبر معهد الدفاع العلمي الحكومي في البلاد، ما أسفر عن مصرع موظف واحد، وإصابة 5 آخرين.

سيئول - سبوتنيك. وتعمل في مكان الانفجار، بحسب وكالة "يونهاب" التي نقلت الخبر، أكثر من 30 وحدة من المعدات و120 من أفراد الطوارئ، ويجري التحقيق في الظروف التفصيلية للحادث، حيث يتحرى رجال الإطفاء عن التجارب، التي أجراها معهد الأبحاث، في الوقت الذي تم فيه نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ويعتبر معهد العلوم الدفاعي مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مسؤولة عن تطوير الأسلحة الحديثة، بما في ذلك الدبابات والمنصات المدفعية الذاتية الدفع والصواريخ من جميع الأنواع.