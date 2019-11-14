رسميا "موتورولا" تعلن عن هاتفها الخارق القابل للطي

أطلق حساب شركة موتورولا الرسمي على التويتر "Motorola US " رسميا هاتف موتورولا الجديد القابل للطي، حيث نشر الحساب فيديو يوضح فيه ميزات الهاتف الرائعة.

وبحسب الفيديو المنتشر على التويتر، فإن الهاتف يشبه إلى حد كبير هاتف Motorola Razr V3 الكلاسيكي الصادر عام 2004.

​وبهذا يكون Motorola Razr أول هاتف قابل للطي للشركة الأمريكية، والذي قد أعلنت عنه في حدث صحفي بمدينة لوس أنجلوس بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت موتورولا قد شوقت المستخدمين لهذا الهاتف في عدة مناسبات قبل الإعلان عنه، لكن الفيديو الحالي يظهر الهاتف من زوايا مختلفة، بحيث يبدو الجهاز كهاتف عادي بعد طيه، ويأتي باللونين الأحمر والأسود.

كما أن الهاتف يتمتع بشاشة ثانوية صغيرة تعمل باللمس لعرض التنبيهات والرسائل والبريد الإلكتروني والفيديو وغير ذلك، مع مستشعر كاميرا أسفل الشاشة الصغيرة لالتقاط صور السيلفي.

وبحسب ما ورد، فإن هاتف موتورولا الجديد يعمل بواسطة معالج Snapdragon 710 ثماني النوى من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 6 جيجابايت؛ وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

وتضيف المعلومات أن الهاتف يتضمن بطارية بسعة 2730 ميلي أمبير، مع شاشة داخلية من نوع OLED بقياس 6.2 إنشًا وبدقة 876×2142 بيكسلًا، بينما تأتي الشاشة الثانوية بدقة منخفضة إلى حد ما تصل إلى 600×800 بيكسلًا، مما يشير إلى أنها قد تقتصر على الوظائف الأساسية، مثل معاينة صور السيلفي.