جونسون: يمكننا تطبيق نظام الهجرة إلى بريطانيا على النمط الأسترالي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما نغادر الاتحاد الأوروبي: "يمكننا تنفيذ نظام الهجرة على أساس النمط الأسترالي الذي هو عادل ومراقب".

وكتب جونسون على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نريد أن نشجع ونرحب بالمهاجرين ذوي المهارات العالية في بريطانيا، مع الحفاظ على السيطرة حتى نتمكن من التخطيط ودفع تكاليف الخدمات العامة".

وقالت بريطانيا في 20 أغسطس/ آب الماضي إنها ستنهي قوانين الاتحاد الأوروبي لحركة التنقل فور انسحابها من الاتحاد، ولكن رئيس الوزراء بوريس جونسون قال إن بلاده لن تأخذ موقفاً معادياً للهجرة.

ولم تقل الحكومة البريطانية في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي سوى إن بريطانيا ستعمل على إنهاء حرية التنقل "بأسرع ما يمكن" في حالة خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق انتقالي.

When we leave the EU, we can implement an Australian style, points-based immigration system which is fair and controlled.



We want to encourage and welcome highly skilled immigrants to Britain, whilst maintaining control so that we can plan and pay for public services. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2019

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية في بيان "حرية التنقل بوضعها الحالي ستنتهي عندما تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، وبعد الخروج ستطبق الحكومة نظاماً جديداً للهجرة، أكثر عدلاً يعطي أولوية للمهارات، ولما يمكن أن يستطيع الناس أن يقدموه للمملكة المتحدة بدلاً من الاعتماد على المكان الذي جاءوا منه".

وقالت المتحدثة باسم جونسون إنه يجري وضع تفاصيل أخرى بشأن التغييرات في مسألة حرية التنقل، سيتم طرحها قريباً، ولكنها ستشمل إجراءات أكثر صرامة للتحقق من السجل الجنائي.

وقال جونسون لراديو بي.بي.سي كورنوال "ما سنفعله هو ترك الاتحاد الأوروبي وهذا يعني أن تؤول كل هذه السلطات إلى المملكة المتحدة.. هذ لا يعني أننا سنمنع أحداً من دخول هذا البلد، ولا يعني أننا سنصبح معادين للهجرة أو للمهاجرين".