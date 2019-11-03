جونسون: اتفاقي هو السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد الأوروبي

وشدد جونسون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، على أن اتفاقه لا يزال السبيل الوحيد لإخراج بلاده من التكتل.
كان توسك أعلن، أمس الاثنين، أن دول الاتحاد قررت الموافقة على طلب المملكة المتحدة لتأجيل خروجها من الاتحاد من نهاية الشهر الجاري إلى نهاية كانون الثاني/يناير من العام المقبل.
وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من أكبر كتلة تجارية في العالم، لكن البرلمان أقر مشروع قانون يجبر الحكومة على السعي للحصول على تأجيل لمنع البلاد من المغادرة من دون اتفاق لتسهيل العملية.
واقترح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إجراء انتخابات يوم 12 كانون الأول/ديسمبر في محاولة لتأمين أغلبية لتمرير الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لكن البرلمان رفض المقترح أمس.
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