 في محاولة للترفيه عن زوجته المريضة... بريطاني يصبح مليونيرا

أصبح المواطن البريطاني كيفن فرانسيس مليونيرا، بعد شرائه ورقة يانصيب في محاولة للترفيه عن زوجته المريضة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية اشترى الرجل ورقتي يانصيب من نوع "ميري ميليونز" مقابل عشرة جنيهات بهدف الترفيه عن زوجته بريندا البالغة من العمر 75 عامًا، والتي تعاني من شلل نصفي.

وبعد أن قام الزوجان بمسح الطبقة الواقية عن البطاقتين قارن كيفن النتائج مع مجموعات الفوز وكانت المفاجأة تتطابق الأرقام والفوز بمبلغ مليون جنيه استرليني.

وقال كيفين: "لقد أصبت بالصدمة ولم أقل أي شيء لبريندا لأكثر من ساعة. وعندما أخبرتها عن الفوز، اعتقدت أنني أمزح معها".

وقرر الزوجان تقديم جزء من المبلغ لأولادهم وأحفادهم، وإنفاق الجزء المتبقي على إعادة تصميم المنزل حتى تشعر زوجته بالراحة أثناء التنقل بين الغرف.