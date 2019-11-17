البندقية على موعد مع يوم عصيب آخر والسلطات الإيطالية تتأهب... فيديو

أعلنت السلطات الإيطالية حالة التأهب القصوى في عدد من المدن، اليوم الأحد، بعد هطول أمطار غزيرة خلال الليل بما يشمل البندقية التي يستعد فيها السكان والسائحون لموجة مد استثنائية أخرى.

وذكر مركز البندقية لرصد الأمواج أن المد قد يصل إلى 160 سنتيمترا عند الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ويأتي ذلك بعد أن شهدت المدينة أسوأ فيضانات في 50 عاما يوم الثلاثاء.

كما تراقب السلطات في مدينتي فلورنسا وبيزا نهر أرنو الذي ارتفع منسوب المياه فيه بسرعة في الليل بسبب الأمطار الغزيرة.

This was us upto our waists in #Venice last night trying to help some tourists reach their hotel with their luggage. Charlie in front being the absolute hero he is ❤️ #Venezia pic.twitter.com/q0JHZMQ0nJ — Hayley L Butcher (@HayleyLButcher) November 13, 2019

وقال لويجي برونيارو رئيس بلدية البندقية في مؤتمر صحفي أمس السبت "سيكون يوم غد يوما صعبا، لكننا متأهبون" وتوقع أن يكون الموقف أقل ضررا مقارنة بيوم الثلاثاء الذي غمرت فيه المياه ميادين ومتاجر ومنازل وفنادق.

I danni alla città sono ingenti.

Invitiamo cittadini e imprese a raccogliere materiale utile a dimostrare danni subiti: foto, video, documenti e altro. Comunicheremo le modalità per inoltrare la richiesta di contributo.

Info: https://t.co/SzLWTGi5XM pic.twitter.com/7CdtYptB0P — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 13, 2019

وأكد رئيس البلدية أن الأضرار تقدر بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار). بحسب وكالة "رويترز".

وكان المد قد بلغ يوم الثلاثاء 187 سنتيمترا الساعة 10.50 مساء (2150 بتوقيت جرينتش) مقارنة بالرقم القياسي البالغ 194 سنتيمترا والمسجل عام 1966. وفي الظروف العادية، تعد الأمواج التي تتراوح بين 80 و90 سنتيمترا مرتفعة لكن يمكن السيطرة على الوضع خلالها.

كما تراقب السلطات اليوم الأحد نهر بو، وهو الأطول في إيطاليا ويتدفق عبر شمال البلاد مرورا بتورينو، بعد أن زاد منسوبه مترا ونصف المتر في الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب الأمطار الغزيرة.