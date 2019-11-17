روحاني: الاحتجاج من حق الشعب لكن يجب الفصل بين التظاهر والشغب

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن الاحتجاج حق للشعب لكن إثارة الشغب ليست احتجاجا.

وأضاف روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بحسب قناة "العالم" الإيرانية، أن "الحكومة اختارت رفع أسعار الوقود من بين خيارات شملت زيادة الضرائب وزيادة تصدير النفط".

#عاجل #روحاني: لم يكن أمامنا الا ثلاثة خيارات وهي زيادة الضرائب أو زيادة نسبة تصدير النفط او زيادة اسعار البنزين واخترنا الخيار الثالث — قناة العالم (@alalamarabic) November 17, 2019

وتابع قائلا "لو لم نرفع سعر البنزين لعادت إيران لاستيراده خلال عامين".

وأوضح أن "قرار رفع أسعار البنزين في إيران يهدف لمساعدة الفئات الفقيرة".

وأكد الرئيس الإيراني أنه "يجب عدم السماح بزعزعة استقرار إيران".

وكشف روحاني أن "الحكومة ستبدأ بدفع مساعدات المالية للفئات الاجتماعية الفقيرة اعتبارا من يوم غد الاثنين".

وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ يوم الجمعة الماضي، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، وتجددت الاحتجاجات صباح أمس السبت، في مدن الأهواز، وسيرجان، وبوشهر، ومشهد، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلي والجرحي.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود فعل سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

وجرت في وقت سابق من العام الحالي، احتجاجات، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تواجه ضغوطا مستمرة من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك العقوبات ضد قطاع النفط الإيراني بعد انحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015.