وكالة: صفقة تبادل أسرى برعاية قطرية

وصل 3 من قادة حركة "طالبان" الأفغانية، إلى دولة قطر، اليوم الثلاثاء، بعد أن أطلقت السلطات في كابل سراحهم ضمن عملية تبادل مع رهينتين غربيتين لدى طالبان.

وأعلنت مصادر من "طالبان"، أن الرهينتين الغربيتين هما الأمريكي، كيفن كينغ، والأسترالي، تيموثي ويكس، وهما أستاذان جامعيان، ومن المقرر أن يطلق سراحهما في وقت لاحق اليوم، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

#عاجل | 3 من قيادات حركة طالبان يغادرون إلى الدوحة إثر إفراج الحكومة الأفغانية عنهم في إطار صفقة تبادل رهائن (مصادر بالحركة) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 19, 2019

من جانبه، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أنه تم الإفراج عن ثلاثة من مقاتلي حركة طالبان في "تبادل مشروط".

وقال إن "قرار الإفراج عن مقاتلي طالبان كان صعبا للغاية، لكن تم اتخاذه من أجل مصلحة الشعب الأفغاني"، مضيفا أن المقاتلين الثلاثة على صلة بشبكة حقاني، وهم: أنس حقاني، وهاجي مالي خان، وحافظ رشيد.