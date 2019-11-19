بيسكوف: مشاعر "الروسوفوبيا" تتملك الأمريكيين قبل كل عملية انتخابية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لن يعلق على التصريحات المتعلقة بالعلاقات مع روسيا، التي تم الإدلاء بها خلال جلسات استماع عزل الرئيس دونالد ترامب، فهذا شأن داخلي للبلاد.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "نحن نفضل عدم التدخل. تعلمون أن مشاعر [الروسوفوبيا] تتملك الأمريكيين قبل كل عملية انتخابية".

وتابع بيسكوف: "في العالم كله يتابعون ما يحدث هناك، بما في ذلك وفي روسيا، لكننا لا نرغب في التعليق علي ولا بأي شكل من الأشكال. فليتعامل الأمريكيون أنفسهم مع هذا، هذه أوضاعهم الداخلية، نحن لم نتدخل أبدا".

وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو/تموز الماضي، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني، فهم منها أن ترامب طلب من زيلينسكي دفع النائب العام الأوكراني الجديد للتحقيق بأعمال مارسهما إبن منافسه على الرئاسة، جو بايدن، وذلك بهدف تشويه سمعة الأخير، ما اعتبر إساءة من الرئيس لاستخدام صلاحياته الرئاسية.

ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق، في 25 سبتمبر/أيلول، بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأمريكي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الثاني من أكتوبر/من تشرين الأول الماضي، أن التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، هو انقلاب ومحاولة للاستيلاء على السلطة.