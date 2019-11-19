ترامب يكشف عن نوع الفحوصات الطبية التي أجراها

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن نوعية الفحوصات الطبية التي أجراها مطلع الأسبوع.

قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض في مستهل اجتماع مع وزرائه في أول مناسبة عامة له منذ الفحوص التي أجراها يوم السبت "خرجت بسرعة (بعد الفحوصات)" مضيفا أنها كانت "فحوصات روتينية تماما".

ونفى طبيب الرئيس الأمريكي شون كونلي، أمس الاثنين، التقارير التي تقول بأن الرئيس الأمريكي يعاني من تدهور في صحته أو بوجود ألم في الصدر بعد خضوعه لفحص طبي لم يعلن عنه في واشنطن.

وقال كونلي في بيان أصدره البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (73 عامًا) ، قضى أكثر من ساعة يوم السبت في "الفحوصات والمختبرات" في مركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري وتمت مناقشة صحته بعد نتائج جميع الفحوصات.