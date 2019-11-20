صحيفة: بومبيو يخطط لمغادرة إدارة ترامب

ووفقا لصحيفة "التايمز" الأمريكية أعلن بومبيو لثلاثة جمهوريين بارزين عزمه الاستقالة من إدارة ترامب في الأسابيع المقبلة لخوض انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كانساس الأمريكية العام المقبل.

وقالت المصادر إن بومبيو كان يعتزم في البداية البقاء في وزارة الخارجية الأمريكية حتى ربيع عام 2020، لكنه تراجع عن ذلك لاحقا.

ووفقا للصحيفة فإن الأحداث الأخيرة بشأن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستسبب "أضرارا سياسية" لبومبيو.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي يعتبر من أبرز "الصقور" في إدارته وأكثرهم تشددا في التعاطي مع عدد من الملفات، من أبرزها الملف الإيراني.