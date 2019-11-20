البنتاغون: واشنطن مستعدة لبيع المغرب 36 مروحية "أباتشي" قتالية

أعلنت وكالة التعاون الأمني والدفاعي التابعة للبنتاغون، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على احتمال بيع المغرب، 36 مروحية من طراز أباتشي "إيه إن – 64 إي" المعدلة والمجهزة بالمعدات والأسلحة المناسبة بمبلغ مجموعه 4.25 مليار دولار.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان: "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف كبير من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يعتبر قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا."

وتابع البيان: "أن البيع المقترح سيزيد من قدرة المغرب على تحمل التهديدات الحالية والمستقبلية، وسيؤدي أيضا إلى زيادة إمكانية التشغيل البيني مع القوات الأمريكية والقوات الأخرى المتحالفة معها.. وإن البيع المقترح لهذه المعدات والخدمات لن يغير التوازن العسكري الرئيسي في المنطقة ".

هذا ولم يتم الإعلان عن مواعيد التسليم، كون أنه لم يتم بعد إبرام اتفاق بين البلدين.

وسيكون المقاولون الرئيسيون المشاركون في هذا البرنامج هما شركتا "بوينغ" و"لوكهيد مارتن".