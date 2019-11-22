ترامب يشيد بمساعدة قطر لإطلاق سراح رهائن في أفغانستان

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الجمعة، بمساعدة الدوحة في إطلاق سراح الأستاذين، الأميركي والأسترالي، المحتجزين منذ ثلاث سنوات في أفغانستان.

وقال مصدر في المكتب الصحفي لأمير قطر، لوكالة "سبوتنيك": "أشاد الرئيس بمساعدة قطر لتحرير الأستاذين كيفين كينغ، وتيمتي ويكس".

وأوضح البيان أن أمير دولة قطر بحث مع ترامب القضايا الملحة في العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الإمارة لعبت "دورا فعالا" في إطلاق سراح الأستاذين في أفغانستان، وكذلك العديد من الأفغان.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، نقلا عن مسؤول أمريكي كبير، أن حركة طالبان المتطرفة أطلقت سراح رهينتين، هما الأستاذ الأمريكي، كيفن كينغ، وزميله في العمل، الأسترالي تيمتي ويكس، في مقابل إطلاق سراح ثلاثة مسلحين.

ويذكر أن طالبان احتجزت الأستاذين كرهينتين، لأكثر من ثلاث سنوات، وتم تسليمهما إلى القوات الأمريكية المتواجدة شرقي أفغانستان، يوم الثلاثاء الماضي.