محكمة استئناف: هولندا غير ملزمة باستعادة أطفال "داعش"

قضت محكمة استئناف هولندية في مدينة لاهاي، اليوم الجمعة، بأن هولندا ليست ملزمة بالمساعدة النشطة لاستعادة أطفال الهولنديات اللاتي غادرن البلاد وانضممن إلى تنظيم "داعش" في سوريا، وألغى الحكم بذلك حكما أصدرته محكمة أدنى درجة.

وكانت المحكمة الأدنى درجة قد قضت في وقت سابق من الشهر الجاري بضرورة أن تساعد الحكومة بهمة في استعادة 56 طفلا يعيشون في ظروف قاسية في مخيمات بسوريا؛ وفقا لـ "رويترز".

يذكر أن الوحدات الكردية بسوريا سلمت مؤخرا 14 طفلا من أطفال مقاتلي التنظيم إلى فرنسا وهولندا.

ويدور جدل داخل البلدان الأوروبية حول السماح بعودة عائلات المقاتلين الأجانب في صفوف "داعش" لبلادهم الأصلية من عدمه.

وفي وقت سابق، قام العراق بتسليم أطفال خلفهم "داعش" الإرهابي، إلى دول أخرى منها روسيا، فقد أفاد المكتب الصحفي التابع لمفوض الرئيس الروسي لشؤون حقوق الطفل، في العاشر من شباط/ فبراير الماضي، بأن طائرة وزارة الطوارئ تصل إلى موسكو من العراق، وعلى متنها 27 طفلاً روسيا.