إيران تعلن قرب إلغاء تأشيرات دخول مواطنيها إلى روسيا

أعلن ولي تيموري، مساعد وزير السياحة والتراث الثقافي الإيراني، عن قرب إلغاء موسكو تأشيرات دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا.

وقال تیموري، إن "إلغاء تأشيرات الدخول سيتم بموجب اتفاقية مبرمة بين إيران وروسيا قبل 3 سنوات حول الرحلات السياحية الجماعية"، وذلك حسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأشار إلى أن قرار إلغاء تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية بات نهائيا وسيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وكان يوسف بن علوي، وزير الخارجية العماني، قال مؤخرا، إن بلاده تدرس إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الإيرانيين.

وأشاد بن علوي خلال لقاء جمعه، مع وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيراني، علي أصغر مونسان، بالعلاقات الثنائية بين السلطنة والجمهورية الإسلامية، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وقال بن علوي: "نحترم علاقاتنا الوثيقة مع إيران وندرس إلغاء التأشيرات للرعايا الإيرانيين لدخول عمان". وتابع: "لدينا علاقات عريقة مع إيران وفي كل مرة أزورها أشعر وكأنني في بلدي".

وقال علي أصغر مونسان إن عمان تقوم بـ"دور بناء" في منطقة الخليج وأن هذا الدور لطالما لعبته السلطنة.

وقررت الحكومة الإيرانية، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، إلغاء تأشيرات الدخول من جانب واحد عن المواطنين العمانيين الراغبين في زيارة إيران.