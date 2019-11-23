موسكو: الولايات المتحدة متورطة بالأزمة السياسية في بوليفيا

موسكو- سبوتنيك. وفي ردٍ على سؤال لوكالة "سبوتنيك"، ما إذا كان من الممكن التحدث عن نوع من تورط الولايات المتحدة في الأزمة في البلاد، قال ناريشكين: "نعم هم مشاركون".

وأشار ناريشكين إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية في حاجة إلى أزمة لتغيير الاتجاه السياسي في بوليفيا".

وأكد المسؤول الروسي أن الأزمة في بوليفيا لا يتم حلها في أقرب الآجال، وإنما ستستغرق وقتا طويلا "سوف تتأرجح "الأزمة" لمدة طويلة".

هذا وقدم الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته من رئاسة البلاد بعد أن أشار الجيش إلى ضرورة استقالته وحلفائه وسط رد فعل عنيف على الانتخابات المتنازع عليها التي جرت في الشهر الماضي بسبب الغضب من نتيجة الانتخابات الرئاسية.

كما أعلن نائب الرئيس البوليفي الاستقالة أيضاً، وتبعه رئيس المحكمة العليا للانتخابات في البلاد، بعد مراجعات تؤكد وجود مخالفات في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

هذا وفاز إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن المعارضة أعلنت عن انتهاكات جسيمة وهو ما أدخل البلاد في أزمة سياسية إثر احتجاجات كبيرة شهدتها البلاد للمطالبة برحيل موراليس.

وانتقلت السلطة إلى نائب رئيسة مجلس الشيوخ المعارض، جانين أغنيس، لكن هذا لم يحل الازمة إذ تفاقمت الأوضاع بعد معارضة أنصار موراليس نقل السلطة إلى ،أغنيس والمطالبة باستقالتها.