ضبط أكثر من طنين من المخدرات في إيران

قال قائد قوات حرس الحدود بمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق إيران)، العقيد محمد ملاشاهي، اليوم السبت إنه تم ضبط طنين و387 كيلوغراما من المخدرات من قبل قوات حرس الحدود في ميرجاوه التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان.

وأكد ملاشاهي أنه "في أعقاب وصول أنباء عن نقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد بواسطة مركبتين عبر حدود ميرجاوه، سرعان ما بدا فريق متمرس من قوات مكافحة المخدرات مهامه".

ونوه قائد قوات حرس الحدود إلى أن قوى الأمن الداخلي تمكنت بفضل إشرافها الإستخباراتي على المنطقة من الإطلاع على نية المهربين لنقل كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد، حيث قامت على الفور بنصب كمائن وتكثيف الاستحواذ الأمني على المنطقة، مشيرا إلى أن القوى الأمنية وبعد إطلاقها النار على المهربين استحوذت على مركباتهم"، كما نقلت وكالة "إرنا".

وتابع ملاشاهي أنه بعد تطهير المنطقة وإلقاء القبض على المهربين، تم ضبط مركبتين وطنين و387 كغ من أنواع المخدرات في هذه العملية.

وتُعتبر محافظة سيستان وبلوشستان المحافظة الأولى والرائدة عالميا في مجال مكافحة المخدرات وتبلغ مساحتها 187 الفا و502 كيلومتر مربع مركزها مدينة زاهدان، ذات طول حدودي مع أفغانستان وباكستان يبلغ 1100 كيلومتر.